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Kocaeli'deki trafik kazasında yaralanan genç 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

17.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki trafik kazasında yaralanan genç 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 Temmuz'da otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde 54 ZK 536 plakalı otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eray Kalyoncu (25), dün 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kalyoncu'nun cenazesi, ikindi vakti Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde defnedilecek.

Diğer yaralılar S.E.C, H.K. ve B.C'nin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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