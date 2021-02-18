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Kocaeli’deki yoğun kar yağışının bilançosu

18.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli’de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar sebebi ile çatılar çöktü, yollar ulaşıma kapandı.
Kocaeli’de 12 Şubat Cuma günü hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrasında başlayan ve 4 gün boyunca devam eden kar yağışı, hayati olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebi ile TEM Otoyolu, D100 Karayolu başta olmak üzere kent genelindeki yollar karla kaplandı. Kentte kar ve buzlanma sebebi ile çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Karın ağırlığına dayanamayan ahırların ve birçok binanın çatısı çöktü. Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Gübretaş tesislerinin çatısı da park halindeki araçların üzerine çöktü.
Kar sebebi kentin farklı kesimlerinde bulunan çok sayıda yol kapandı. Deniz ulaşımı da yoğun kar sebebi ile aksadı. Da mahsur kalan çok sayıda araç ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karla mücadele kapsamında yapılan tuzlama çalışmalarında 6 bin ton tuz kullanıldı.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:19
İkindi
16:16
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Erem Eczanesi
Izmit
Aile Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
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