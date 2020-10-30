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Kocaeli’den 11 AFAD gönüllüsü İzmir’e yardıma gidiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.10.2020 21:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bir araya gelen 11 AFAD gönüllüsü, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.AFAD Başkanlığının talimatıyla AFAD gönüllüsü olan 11 kişi, İzmir’deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Kocaeli’den yola çıktı.

Kocaeli’den 11 AFAD gönüllüsü İzmir’e yardıma gidiyor

Kocaeli’de bir araya gelen 11 AFAD gönüllüsü, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.
AFAD Başkanlığının talimatıyla AFAD gönüllüsü olan 11 kişi, İzmir’deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Kocaeli’den yola çıktı. Kocaeli AFAD gönüllüsü 5 kişi, Sakarya’dan 3, İstanbul’dan da 3 kişi, İzmir’deki deprem sonrası Kocaeli’de bir araya geldi. Hazırlıklarını tamamlayan 11 kişi, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir’e gitti.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Ekim Cuma

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cuma

Kandıra Eczanesi
Kandira
Gümüş Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Çankaya Eczanesi
Darica
Ersin Eczanesi
Basiskele
İlim Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
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