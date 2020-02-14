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Kocaeli’den kaçtı, Balıkesir’de yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Balıkesir Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, Kocaeli’de yakınını öldüren kişiyi Balıkesir’de yakaladı.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli 3.Sulh Ceza Hâkimliği tarafından altsoydan bir yakınını ‘Kasten Öldürmek’ suçundan aradığı N.E.

Balıkesir Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, Kocaeli’de yakınını öldüren kişiyi Balıkesir’de yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli 3.Sulh Ceza Hâkimliği tarafından altsoydan bir yakınını ‘Kasten Öldürmek’ suçundan aradığı N.E. isimli kişiyi İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince yapılan çalışma sonucu Ayvalık ilçesi Altınova mahallesinde yakaladı. Yakalanan kişi adliyeye sevk edildi.

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