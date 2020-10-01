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Kocaelili yaşlılar “Şifalı Balkonlar” ile nefes alacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kocaeli genelinde apartman dairesinde yaşayan yaşlılara, 2 bin 250 kasa tıbbi aromatik bitki dağıtılarak, yalnızlık algılarının değiştirilmesi hedefleniyor.Korona virüs salgını nedeniyle aylardır evlerinde kalan yaşlılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin “Şifalı Balkonlar” projesiyle bir nebze olsun rahat nefes alacak.

Kocaeli genelinde apartman dairesinde yaşayan yaşlılara, 2 bin 250 kasa tıbbi aromatik bitki dağıtılarak, yalnızlık algılarının değiştirilmesi hedefleniyor.
Korona virüs salgını nedeniyle aylardır evlerinde kalan yaşlılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin “Şifalı Balkonlar” projesiyle bir nebze olsun rahat nefes alacak. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile yaşlıların, fizyolojik ve mental gelişimlerine katkıda bulunmak ve yalnızlık, çaresizlik gibi olumsuz sosyal benlik algılarının değiştirilmesi planlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların yanında olan hizmetlerine bir yenisini ekledi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde uygulamaya konan “Şifalı Balkonlar” projesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların kendilerini korona virüs sürecinde daha iyi hissetmelerini hedefliyor.
Bahçesi olmayan ve apartman dairesinde sosyal çevreden izole bir şekilde hayatlarını sürdüren yaşlıları kapsayan proje kapsamında, yaşlılara tıbbi aromatik bitkilerin yer aldığı kasalar dağıtılıyor. Kasalarda kekik, nane, lavanta, aloe vera, biberiye ve reyhan fideleri ile kullanım alanları ve bakımlarıyla ilgili broşür ve çiçek sulama kabı bulunuyor. Kocaeli genelinde dağıtılacak 2 bin 250 kasa ile yaşlıların kendilerini değerli hissetmeleri planlanıyor. Proje kapsamında ilk kasa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ilkokul öğretmeni Hatice Tunay’a verildi.
“Yaşlılar başımızın tacıdır” diyen Başkan Büyükakın, “Yaşlılarımıza yönelik hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bahçesi olmayan ve apartman dairesinde yaşamak zorunda olan yaşlılarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri için bu projemizi hayata geçirdik. Umuyorum ki yalnızlıklarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine bir nebze olsun katkıda bulunuruz” dedi.
Örnek projeden yararlanan Huriye Akgüz, annesinin demans rahatsızlığı olduğunu belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin evlerine kadar ulaştırdığı şifalı bitkiler ile annesinin boş zamanlarını mutlu bir şekilde değerlendirebileceğini dile getirdi. Annesinin bu bitkileri balkonda sulamasının ve koklamasının ona mutluk vereceğini söyleyen Akyüz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve yetkililerine teşekkür etti.
66 yaşındaki Nesrin Özkar ise, pandemiden dolayı evden dışarıya pek çıkamadıklarını kaydederek, “Bu çalışmayı düşünenlerden Allah razı olsun. Çiçekleri çocuklarım gibi çok seviyorum. Balkonda besleyeceğim çiçekler ile zamanımı daha verimli ve mutlu geçireceğim” diye konuştu.

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