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Kocaeli’nde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

02.03.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayacık Mahallesi D-130 Karayolu Yalova yönü İznik yolu kavşağında, G.S (22) idaresindeki 41 SD 623 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 41 F 5243 plakalı tanker ve 34 BJT 299 plakalı kamyona çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan H.D, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Karamürsel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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