Kocaeli'nde "Açık Kapı" bürolarına 77 bin 765 başvuru

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde, "Açık Kapı" bürolarına şu ana kadar 77 bin 765 başvuru yapıldı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca vatandaşların kamu hizmetlerine kolay erişiminin sağlanması amacıyla 81 valilikte Açık Kapı şube müdürlükleri ve 161 ilçe kaymakamlığında Açık Kapı şeflikleri faaliyete geçirildi.

Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü 21 Aralık 2017 tarihinde hizmet vermeye başladı.

Valiliğin koordinasyonunda, Başiskele, Darıca, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe ve Körfez olmak üzere 7 ilçe kaymakamlığında açık kapı şeflikleri açıldı.

Çayırova, Derince, Dilovası, Kandıra, Karamürsel ilçelerinde de 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren Açık Kapı şeflikleri hizmet vermeye başlayacak.

Vatandaşlar, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve ilçelerdeki Açık Kapı şefliklerine sözlü ve yazılı olarak talep ve şikayetlerini iletebildiği gibi (https://www.acikkapi.gov.tr/) web sitesi, mobil uygulama ve elektronik ortamda e-devlet üzerinden de müracaat edebiliyor.

İlgili birimlere yönlendirilen başvurular 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine mesaj yoluyla bilgilendirme yapılıyor.