Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bağışı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak 360 klavyeli tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası tarafından temin edilen tabletler için teslim töreni düzenlendi.

Körfez Ticaret Odası'ndaki törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bilim, sanayi ve teknoloji üssü Kocaeli'nin, Türkiye'nin dünyayla yarışan yüzü ve yeni Türkiye'nin inşasındaki en önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Şehirlerdeki yardımlaşma ve dayanışmanın başarının en önemli anahtarı olduğunu vurgulayan Yavuz, bugün de böylesine bir iş birliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vali Yavuz, kentte 401 bin 939 öğrencinin okul öncesi ve lise eğitimine devam ettiğini belirterek, 27 bin 147 öğretmen ve 1171 okulla bu faaliyeti sürdürdüklerini kaydetti.