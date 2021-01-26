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Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bağışı

26.01.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarda yaptığı teknolojik devrimler, uzaktan eğitimi mümkün kılmış ve dünyada bu konuda örnek bir ülke olduğumuzu göstermiştir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak 360 klavyeli tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası tarafından temin edilen tabletler için teslim töreni düzenlendi.

Körfez Ticaret Odası'ndaki törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bilim, sanayi ve teknoloji üssü Kocaeli'nin, Türkiye'nin dünyayla yarışan yüzü ve yeni Türkiye'nin inşasındaki en önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Şehirlerdeki yardımlaşma ve dayanışmanın başarının en önemli anahtarı olduğunu vurgulayan Yavuz, bugün de böylesine bir iş birliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vali Yavuz, kentte 401 bin 939 öğrencinin okul öncesi ve lise eğitimine devam ettiğini belirterek, 27 bin 147 öğretmen ve 1171 okulla bu faaliyeti sürdürdüklerini kaydetti.

- "Canlı ders gerçekleştirme oranımız yüzde 98,2"

Salgının özellikle yüz yüze eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarda yaptığı teknolojik devrimler, uzaktan eğitimi mümkün kılmış ve dünyada bu konuda örnek bir ülke olduğumuzu göstermiştir. Bugün itibarıyla Kocaeli'nde canlı ders gerçekleştirme oranımız yüzde 98,2'dir. Yapılan canlı derslere katılım oranımız da yüzde 85'lerde olup, en fazla katılım ilkokulda yüzde 90 seviyesindedir. Kocaeli'nde öğrencilerimizin internete erişim oranı yüzde 99,36'dır."

İhtiyaç sahibi öğrenciler için 528 EBA destek noktası kurarak uzaktan eğitime erişimlerini sağladıklarını vurgulayan Yavuz, "Evinde televizyon olmayan öğrencilerimizi tespit ettik. Kaymakamlarımız ve valiliğimiz koordinasyonunda evinde televizyonu olmayan ailelerimize süratle televizyonları teslim edildi. Bugün itibarıyla 14 bin 666 tableti, tableti olmayan kardeşlerimize teslim etmiş bulunuyoruz." dedi.

Vali Yavuz, uzaktan eğitime destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sanayi ve ticaret odalarının yöneticileri ile öğretmenlere teşekkür etti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da 360 klavyeli tableti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiklerini belirterek, katkıları bulunan odalara teşekkürlerini iletti.

Tören sonunda ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak klavyeli tabletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlerine verildi.

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