YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’nde kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli’nde kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

13.12.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve tütün malzemeleri ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’nde kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin İzmit ve Kartepe ilçelerinde 8 ev ve iş yerine düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 759 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 52 bin 780 adet içi tütün dolu makaron, 32 kilogram açık kıyılmış tütün, 7 adet komprasör, 10 adet sarma makinesi, 3 adet hava kurutma makinesi, 10 adet elektronik sigara likiti ve 149 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de beton santralindeki iş kazasında 1 işçi öldüKocaeli'de beton santralindeki iş kazasında 1 işçi öldü
Adana'da hastane müdürü silahlı saldırıda yaralandıAdana'da hastane müdürü silahlı saldırıda yaralandı
Saka kuşu besleyen şahsa 26 bin TL ceza kesildi, kuşlar doğaya salındıSaka kuşu besleyen şahsa 26 bin TL ceza kesildi, kuşlar doğaya salındı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Aralık Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:09
Öğle
12:59
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:06
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.