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Kocaeli’nde kurallara uymayan 195 şahsa ceza uygulandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.01.2021 09:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nde polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 195 şahsa idari para cezası uygulandı.Kocaeli’de polis ekipleri, korona virüs salgının önlenmesi için alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli’nde polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 195 şahsa idari para cezası uygulandı.
Kocaeli’de polis ekipleri, korona virüs salgının önlenmesi için alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan ve kent genelinde bin 155 iş yerinin denetlendiği uygulamalarda, 18 bin 608 şahıs sorgulandı. Uygulamalarda maske takmayan 101, yasaklanan yerlerde sigara içen 48, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 99, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 4 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 38 şahsa ve 1 iş yerine, korona virüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri olmak üzere toplam 295 kişiye idari para cezası uygulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 176 şahıs da yakalandı.

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Yıldız Eczanesi
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Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Melek Eczanesi
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Korfez
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