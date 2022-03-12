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Kocaeli'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

12.03.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli'nde kar yağışının etkisini artıracağını bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nde kar yağışının gece saatlerine kadar etkisini artırarak yer yer 10-20 santimetre, kuzey ve yüksek kesimlerde 20 santimetre üzeri yağması bekleniyor.

Açıklamada, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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meteoroloji kar yağışı Kocaeli

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