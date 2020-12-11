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Kocaeli’nde otoparklarda salgın denetimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.12.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki kapalı ve açık otoparklar ile tır otoparklarında salgın tedbirleri denetimi yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı Otopark Hizmetleri Birimi, Kocaeli genelindeki kapalı ve açık otoparklar ile tır otoparklarının planlı denetimleri arttırdı.

Kocaeli’nde otoparklarda salgın denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki kapalı ve açık otoparklar ile tır otoparklarında salgın tedbirleri denetimi yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı Otopark Hizmetleri Birimi, Kocaeli genelindeki kapalı ve açık otoparklar ile tır otoparklarının planlı denetimleri arttırdı. Korona virüs salgını nedeniyle yürütülen mücadelede ülke genelinde alınan önlemlerin uygulanması aşamasında yerel yönetimlerin de aldığı ek tedbirler mücadelenin daha da güçlü hale gelmesini sağlıyor. Salgının her alanda kontrol altına alınması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de gerekli çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde hizmet veren kapalı ve açık otoparklar ile tır otoparkların planlı denetimleri salgın nedeniyle arttırıldı.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı Otopark Hizmetleri Birimince yapılan denetimlerde öncelikle bulaşma riskine karşı alınması gerek önlemlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol ediliyor. İşletmeci esnafın hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından uyması gerektiği kurallar hatırlatılıyor. Sonrasında ise ilgili yönetmelik çerçevesinde uyulması gereken kurallara uyum ve süreçleri denetleniyor.
Gebze ve İzmit ilçelerinde yapılan denetimler sonucunda kurallara aykırılıklar tespit edilen işletmelere, idari ve maddi yaptırımlar uygulandı. Bunun yanı sıra, ruhsatsız otopark tespit edilirse faaliyetten men edileceği bilgisi verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne bağlı Otopark Hizmetleri Birimince yapılan denetlenmeler aralıksız şekilde devam edecek.

Kocaeli’nde otoparklarda salgın denetimi

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