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Kocaeli'nde tedavisi tamamlanan kara leylek doğaya salındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kocaeli'nde tedavisi tamamlanan kara leylek doğaya salındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'ndeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ay önce getirilen kara leylek tedavisi tamamlanınca veteriner hekim kontrolünde doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın Geyve ilçesinde vatandaşların bulup Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kara leylek, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Açık yarası bulunmayan, ancak yorgun ve bitkin düştüğü anlaşılan kara leylek için gerekli tedavi süreci başlatıldı.

Kliniğe getirildiğinde uçamama problemi yaşayan ve halsiz olan leyleğe düzenli mineral ve vitamin takviyeleri yapılarak kanatlarının eski gücüne kavuşması sağlandı.

Günaşırı uçuş egzersizi yaptırılan ve giderek kuvvetlendiği görülen kara leyleğin doğaya salınması için çalışmalar hızlandırıldı.

Etçil olan kara leylek için veteriner kontrolünde beslenme rasyonu hazırlandı. Özellikle tavuk göğsü, tavuk ciğeriyle beslenen leyleğe, haftada iki gün de balık verildi.

Kendisi için rehabilitasyon sürecini tamamlayacağı bir alan hazırlanan kara leylek, beslenme rasyonuyla sağlığının iyiye gittiği gözlemlenerek Ormanya'nın yüksek kesimlerinde veteriner hekim kontrolünde doğaya salındı.

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