Kocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın cenazesi toprağa verildi.

Bıyık'ın naaşı, Kocaeli'nde Donanma Komutanlığındaki törenin ardından cenaze namazı için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesinde baba Fikri, anne Safiye Bıyık ve şehidin kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Buradaki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile şehidin yakınları, arkadaşları ve çok sayıda askeri personel katıldı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Enes Bıyık'ın naaşı, Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

