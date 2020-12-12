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Kocaeli’nden Gürpınar’a gönül köprüsü

VAN HABERLERİ  | 12.12.2020 11:57 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası kapsamında toplanan kışlık kıyafetler çocukların yüzünü güldürüyor.Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce soğuk geçen kış aylarında ihtiyaç sahibi çocukların yeni kışlık kıyafetler giymesi için hazırlanan projeye kısa süre içerisinde yoğun ilgi gösterildi.

Van’ın Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası kapsamında toplanan kışlık kıyafetler çocukların yüzünü güldürüyor.
Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce soğuk geçen kış aylarında ihtiyaç sahibi çocukların yeni kışlık kıyafetler giymesi için hazırlanan projeye kısa süre içerisinde yoğun ilgi gösterildi. Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) kapsamında hazırlanan projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok hayırseverle gönül köprüsü kuruldu. Proje kapsamında 900 çocuğa bot, mont, eldiven, atkı, bere alınarak kışlık ihtiyaçları giderildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katılımıyla başlanan dağıtım çalışması kısa süre içerisinde tamamlanacak.
‘Çocuk Gülerse Dünya Güler’ şiarıyla hareket ettiklerini söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizdeki hemen hemen bütün çocuklara ulaşarak mutlaka yüzlerini güldürecek bir kıyafet hediye ettik. Bu yıl projemize olan ilgi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Soğuk kış günlerinde ilçemizdeki çocukların yeni elbiselerine kavuşmaları için ekiplerimiz sahadalar. Biz yaşlısından gencine tüm vatandaşlarımıza gönüllerinde hoş bir seda bırakmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda projemizi destek veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma bilincimiz bu projelerle artarak devam edecektir” dedi.

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