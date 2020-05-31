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Kocaeli'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler yeniden başlayacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler yeniden başlayacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a ait Hat 250, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerini yarından itibaren yeniden başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, seferlerine başlayacak Hat 250, 3 Haziran Çarşamba gününe kadar karşılıklı 22 sefer icra edecek.

Hat 250, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 41 No'lu perondan ilk seferine saat 03.00’de başlayarak gün boyu 2 saat sefer aralığıyla devam ederek son seferini ise saat 23.00'de gerçekleştirecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise ilk sefer saat 05.00'da, gün boyu 2 saat sefer aralığıyla son sefer saat 01.00'da icra edilecek.

Otobüsler Gebze Otogarına da girecek. Havalimanına aktarmasız olarak yolcularını götüren Hat 250, 4 Haziran'dan itibaren ise saat başı hareket edecek şekilde 44 seferle hizmet verecek.

Hat 250'de seyahat eden yolculara bilgilendirme maksadıyla Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması hatırlatılacak.

UlaşımPark, pandemi sürecinin başından itibaren tüm araçlarında olduğu gibi havalimanı aracı olan Hat 250’de de her gün dezenfekte işlemi uygulayacak.

Sefer bitiminde garaja gelen araçlar her gün temizlik ekipleri tarafından dezenfekte edilerek tekrar kalkış noktalarına yönlendirilecek.

Havalimanı olması sebebiyle gün içerisinde de araçlar dezenfekte edilecek.

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