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  4. Kocaeli’ne uğurlanan Kaymakam Ekrem Çalık:

Kocaeli’ne uğurlanan Kaymakam Ekrem Çalık:

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Vali Yardımcılığına atanan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, polis eskortu ile Erdek’ten uğurlandı.Kaymakamlık önündeki uğurlama törenine daire müdür ve amirleri, muhtarlar, kaymakamlık personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Veda sırasında konuşan Çalık, “Erdek’te görev yaptığım süre içinde birlikte çalıştık.

Kocaeli Vali Yardımcılığına atanan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, polis eskortu ile Erdek’ten uğurlandı.
Kaymakamlık önündeki uğurlama törenine daire müdür ve amirleri, muhtarlar, kaymakamlık personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Veda sırasında konuşan Çalık, “Erdek’te görev yaptığım süre içinde birlikte çalıştık. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Yine değerli medya mensupları da haber ve yorumlarıyla bizlere destek verdiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Erdek’in, çok daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Görev yaptığım her yerde olduğu gibi Erdek’te de çok güzel dostlar edindim. Kalbimin yarısını Erdek’te bırakıyorum. Kocaeli’nde kapım sizlere her zaman açık olacaktır” dedi.
Kaymakam Çalık’ın araç ile Erdek’ten ayrılışı sırasında Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait araçlar eskortluk yaptı.

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