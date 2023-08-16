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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

16.08.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Dilovası ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından yaralarını saran Kocaeli'de, olası afetlere karşı dirençli şehirler için kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde 187,6 hektar alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 3 etapta çalışma yapılıyor.

Dilovası Tavşancıl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin, şu ana kadar inşaat ve kamulaştırma maliyeti toplam 1,3 milyar lirayı buldu.

Rezerv yapı alanı olarak ilan edilen 187,6 hektar alanda, birinci, ikinci ve üçüncü etapta çalışmalar hızla tamamlanıyor.

Birinci etap kapsamında rezerv yapı alanı içerisinde yer alan ve 24,6 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan taşınmazların kamulaştırılması yaklaşık 200 milyon liralık bütçeyle yüzde 100 oranda tamamlandı.

Birinci etap uygulama alanı sınırı içerisinde 2 bölgede konut ve ticaret yapıları üretilecek. Birinci bölgede 651 konut ve 12 dükkan, ikinci bölgede 872 konut ve 10 dükkan olmak üzere toplamda 1523 konut ile 22 ticari ünite yapılacak.

Birinci bölgede yapım süreci 650 gün olarak belirlenen projenin ihalesi, TOKİ tarafından 665,6 milyon lirayla gerçekleştirildi. 12 blokun kaba inşaatının tamamlandığı birinci etapta, 6 blokun temeli atılarak inşaat tamamlanma oranı yüzde 20'ye ulaştı.

İkinci etapta yer alan 11,5 hektarlık alanda 2. kamulaştırma çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli başladı.

Alanın acele kamulaştırma işlemleri, yaklaşık 250 milyon lirayla 6 ayda tamamlandı.

Üçüncü etapta yer alan kamulaştırmaya konu 21,5 hektarlık rezerv alanda çalışmalar devam ediyor.

Bütçesi onaylanan acele kamulaştırma işlemleri kapsamında 9,4 hektar alanın kamulaştırma işlemi yaklaşık 225 milyon lira bedelle tamamlandı.

Bu yıl içerisinde üçüncü etabın kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.

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