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Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi açılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi’nin desteği ile kurulan Kocaeli’nin ilk resmi kadın kooperatifinin “Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Müdürlüğü Restoran Satış Merkezi” hizmete açılıyor.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın desteği ile kurulan Kocaeli’nin tescilli ilk kadın kooperatifi Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD)’ın Acısu’daki satış ofisi 27 Temmuz saat 16.00’da açılıyor.

Kartepe Belediyesi’nin desteği ile kurulan Kocaeli’nin ilk resmi kadın kooperatifinin “Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Müdürlüğü Restoran Satış Merkezi” hizmete açılıyor.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın desteği ile kurulan Kocaeli’nin tescilli ilk kadın kooperatifi Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi (KARKAD)’ın Acısu’daki satış ofisi 27 Temmuz saat 16.00’da açılıyor. Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Satış Ofisi Acısu Mahallesi’nde 40 metrekare kapalı, 20 metrekare açık alanda hizmet verecek. Satış ofisi içerisinde mutfak, organik ürünlerin satışının yanı sıra, Kartepe mantısı, kahvaltı içerikleri ve tamamı el yapımı doğal lezzetlerden oluşan menüsüyle butik restoran olarak hizmet verecek.
Başkan Mustafa Kocaman’ın teşvik ve destekleri ile 10 kadının bir araya gelip ortak olarak kurdukları KARKAD her geçen gün hem ortak sayısı hem de ürün çeşitliliğini ve satış hacmiyle büyüyor. KARKAD Restoran ve Satış Merkezinde; KARKAD’ın marifetli kadınlarının el emeği, fabrikasyon olmayan, başta özel reçeteyle farkı lezzetinde saklı Kartepe Mantısı, Kartepe Sarması, erişte, reçel çeşitleri, domates sosları, salça, acuka, su böreği, baklava, yaprak sarması ve zengin çeşitleriyle kahvaltı satışa sunulacak.
Gerçekleşen proje kapsamında kadınlara teşekkür eden Başkanı Kocaman, “Başta KARKAD Kurucu Başkanı Ece hanım olmak üzere emek veren herkesi tek tek kutluyorum. Resmi kuruluştan itibaren çok hızlı bir ivme ve satış hacminde büyüme sağladılar. Biz de bu başarının ilk adımlarından itibaren destekçisiyiz, bundan sonra da olmaya ve kazanımlarıyla başarıyla gurur duymaya devam edeceğiz. KARKAD yolu sonsuz, başarılı ve bereketli olsun. KARKAD Restoran ve Sarış Merkezi’miz hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

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