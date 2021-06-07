Kocaeli'nin mayıs ihracatında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 80'lik artış

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin güçlü sanayi şehirlerinden Kocaeli'nin mayıs ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 artış gösterdi.

Kocaeli, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı ihracat kayıplarını hızlı şekilde telafi ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl mayısta 625 milyon 2 bin dolar olan kentin ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 80'lik artışla 1 milyar 128 milyon 244 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kocaeli'nin ocak-mayıs ihracatı ise geçen yılın bahse konu dönemine göre yüzde 41 artarak 6 milyar 289 milyon 660 bin dolara ulaştı.

İlk 5 aylık dönemde İstanbul'dan sonra en fazla ihracata imza atan il olan Kocaeli'den, 176 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

- İhracatı otomotiv ve kimya sektörleri omuzladı

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firması ile Tüpraş gibi kimya endüstrisinin öncü firmalarına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektörler büyük yer tuttu.