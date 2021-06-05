YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti

Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti

05.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Gineli futbolcu Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin camiaya hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Abdoulaye Cisse." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme adımlarında yeni gelişme! Kritik tarih 21 HaziranNormalleşme adımlarında yeni gelişme! Kritik tarih 21 Haziran
Kocaeli'de "çevre dostu" otobüslerle 5 ayda 15 milyon lira tasarruf sağlandıKocaeli'de "çevre dostu" otobüslerle 5 ayda 15 milyon lira tasarruf sağlandı
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Haziran Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:22

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cumartesi

Nazar Eczanesi
Golcuk
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Yüzbaşılar Eczanesi
Degirmendere
Neşem Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
Say Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap:

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap:

GÜNCELLEME - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

GÜNCELLEME - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.