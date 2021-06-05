Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi transfer etti

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Gineli futbolcu Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin camiaya hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Abdoulaye Cisse." ifadesine yer verildi.



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