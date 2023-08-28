Kocaelispor - Altay maçında ikinci Suarez vakası! Fofana, Ceyhun Gülselam'ı ısırdı, kırmızı kartla oyundan atıldı

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında İzmir ekibi Altay ile karşı geldi. Kocaelispor'uın 3-2 kazandığı mücadelesinin 73'üncü dakikasında yaşananlar ise karşılaşmaya adeta damga vurdu.

RAKİBİNİ ISIRDI

Dakikalar 73'ü gösterdiği sırada Kocaelispor oyuncusu İbrahima Breze Fofana duran top savunması yaparken omzu yüzüne çarpan Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı.

KIRMIZI KARTLA ATILDI

Yaşanan bu olay sonrasında VAR karşılaşmanın hakemini uyarırken, hakem Oğuzhan Aksu Fofana'yı kırmızı kartla oyundan attı.

İKİNCİ SUAREZ VAKASI

Yaşanan bu olay sonrası akıllara ünlü golcü Luis Suarez geldi. Öyle ki Uruguaylı santrfor, kariyeri boyunca üç kez rakip oyuncuları ısırarak tarihe geçti. İlk olarak 2010 yılında da Ajax forması giyerken PSV Eindhoven'dan Otman Bakkal'ı ısıran 36 yaşındaki futbolcu, Hollanda Futbol Federasyonu tarafından 7 maç oynamama cezası almıştı.

IVANOVİC'İ DE ISIRDI 10 MAÇ CEZA ALDI

2012 yılında ise Premier Lig'de Liverpool formasıyla Chelseali defans oyuncusu Branislav Ivanovic'i ısıran Suarez, daha sonra rakibinde özür dilemesine rağmen bu kez 10 maç cezaya çarptırılmıştı.

26 MAÇ CEZA ALDI

Son olarak 2014 FIFA Dünya Kupası'nda İtalyan oyuncu Chiellini'yi ısırarak o dönem 9 milli maç daha yeşil sahalara çıkamayan Suarez, böylece ısırmaktan toplamda 26 karşılaşmada men cezası almış oldu.



