Kocaelispor - Beypiliç Boluspor maçının ardından

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında oynadığı Beypiliç Boluspor maçını 2-1 kaybeden Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "İsteğimiz, arzumuz çok iyiydi ama futbol böyle bir şey, golü atan kazanır. Sergilediğimiz mücadele bundan sonra inşallah yapacaklarımızın göstergesi." dedi.

Altıparmak, maçından ardından düzenlendiği basın toplantısında, çok zorlu bir karşılaşma oynanacağını tahmin ettiklerini belirterek takım adına öncelikte taraftardan özür dilediğini ifade etti.

"Böyle mağlubiyeti açıkçası beklemiyorduk." diyen Altıparmak, hafta boyunca oyunun başında, ikinci yarısında ne yapacakları konusunda çalıştıklarını, istediklerini sahaya yansıtmak konusunda futbolcularının başarılı olduğunu ancak sadece skoru yakalayamadıklarını kaydetti.

Altıparmak, erken yedikleri golde ilk yarı karşılık verdiklerini, net pozisyonları değerlendiremediklerini, yedikleri ikinci golün ardından da oyunu kurtarmak adına çok çalıştıklarını dile getirerek "İsteğimiz, arzumuz çok iyiydi ama futbol böyle bir şey, golü atan kazanır. Sergilediğimiz mücadele bundan sonra inşallah yapacaklarımızın göstergesi." diye konuştu.

Kocaelispor'un uzun süredir maç kazanamadığını, 13 haftada 4 puan toplayabildiğini anımsatan Altıparmak, şunları söyledi:

"Bu zorlukları hep beraber, futbolcularla yeneceğiz. İyi bir kadromuz var. Eksiklerimiz bugün itibarıyla da tamamlandı. Cezalılar dönecek, yeni transferimiz biraz önce geldi, forvetimiz... İnşallah birkaç hafta içinde Dino da dönecek diğer oyuncular da geldikten sonra istediğimiz oyunu hem sahaya yansıtacağız hem de istediğimiz puanları alacağız. Geldiğimizde kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlarınızı söylemiştik. Kısa vadede gerçekçi olmamız gerekiyor. Tabii ki amacımız bir an önce buradan yukarılara çıkmak, yerimiz burası değil. Bu camianın, bu kulübün yeri burası değil. Ama gerçekleri de pas geçmemek gerekiyor. Oyuncularımıza bunu devamlı anlatıyoruz Tabii ki kadro kalitesine baktığımız zaman üst taraflarda oynayacak bir takımımız var ama şu anki gerçeğimiz alt sıralardayız. Bir an önce buradan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için tüm çalışmalarımızı yapacağız, kimse merak etmesin yani biz bu işleri daha önce çok fazla yaptık."

- "Bir galibiyete ihtiyacımız var"

Altıparmak, bazen iyi futbola rağmen kaybedeceklerini, bazen çok kötü oynayıp maç kazanacaklarını ama hiçbir zaman pes etmeyeceklerini vurgulayarak "Oyunumuzu daha fazla geliştireceğiz. Maçın büyük bölümünü üstün oynadık, çok pozisyona girdik ama bunu değerlendirmediğimiz zaman istediğiniz kadar oyun olsun. Buradan taraftara da teşekkür etmek istiyorum. Bizi gerçekten muhteşem desteklediler. Belki bizden öncesinden kaynaklanan bazı şeyler var ama taraftara sana şunu söyleyeceğim. Onların hepsi Kocaelispor forması giyen oyuncular, onlar herkesten daha fazla üzülüyor. Şu anda soyunma odasına gelseniz bunu çok net görebilirsiniz. Oyuncular hepimizin, Kocaelispor oyuncuları onlara sahip çıkalım, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Şehir olarak camia, takım olarak inşallah galibiyet yakaladıktan sonra gelen taraftar sayısını artıracağız. Onlarla birlikte inşallah yukarılara tırmanacağız." şeklinde konuştu.

Altıparmak, şunları kaydetti:

"Çok fazla alternatifimiz olmaması da bugün biraz sıkıntı oldu ama hiç önemli değil biz 11 kişi sahaya çıktık. Tüm oyuncular verilen görevleri elinden geldiği kadar yapmaya çalıştı. Hepsine verdikleri mücadeleden dolayı buradan teşekkür ediyorum ama şu gerçeği unutmamalıyız artık maç kazanmamız lazım. Böyle oynadığımız sürece belki bir tane maç kaybederiz ama çok maç kazanırız. Bugün birlik beraberlik günü, oyuncularıma 'Kaldırın kafanızı bu maç bitti. Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız.' dedim. İnşallah 3-5 hafta sonra burada oturup konuştuğumuzda bizim ne demek istediğimizi daha iyi anlatacağız."

- Beypiliç Boluspor cephesi

Beypiliç Boluspor teknik direktörü Reha Kemal Erginer ise maça çıkmadan önce dezavantajları olduğuna değinerek yaklaşık bir ay önce son maçlarını oynadıklarını, hava şartları yüzünden bir erteleme, bay geçirdikleri hafta ve milli maç arasıyla ligde uzun bir ara verdiklerini hatırlattı.

"Daha iyi bir oyun oynayabilirdik ama tüm süreci göz önüne alırsak bunları normal karşılıyorum. Oyuncularımla zaten sıkıntılar olacağını konuşmuştuk. Bunları göğüsleyebilecek güce sahibiz." diyen Erginer, şunları kaydetti:

"Maça çok iyi başlamadık. Kocaelispor bizden daha iyi başladı. İlk 15 dakika sonra dengeyi kurduk bir gol bulduk. Aslında ilk yarıyı böyle bitirsek farklı bir ikinci yarı oynayabilirdik ama kötü bir gol yedik. İkinci yarı oyun iki tarafa da gitti geldi diyebilirim. Kocaelispor bizi zaman zaman sıkıştırdı. Evet, gol de bulabilirdi. Oyun iki tarafa gitti geldi ama bizim için çok önemli bir maçtı, 6 puanlık bir maçtı. İki oyuncumuzun da eksik olduğunu düşünürsek bu galibiyet artık umutla bakmamızı sağladı. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Kocaelispor taraftarı maçtan sonra bizi alkışladı, bu centilmenliklerinden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Kocaelispor'a başarılar dilerim."

