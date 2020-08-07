YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaelispor Bilgi Yarışması’ndan nefes kesen final

Kocaelispor Bilgi Yarışması’ndan nefes kesen final

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.08.2020 16:59 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışması, gerçekleşen finaliyle nefesleri kesti.İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışması İzmit Belediyesi Meydanı’nda yapılan finalle sona erdi.

İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışması, gerçekleşen finaliyle nefesleri kesti.
İzmit Belediyesinin düzenlediği Kocaelispor Bilgi Yarışması İzmit Belediyesi Meydanı’nda yapılan finalle sona erdi. Finale, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, birim müdürleri, Kocaelispor Başkan Vekili Bekir Halefler, İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaelispor eski başkanı Rafet Kırgız, İKM Başkanı Murat Öztürk, Kocaelispor’un eski teknik direktörü Güvenç Kurtar, eski futbolculardan Osman Çakır, Zeki Kaya, Aydın Artanlar, Engin Öztonga, Kocaelispor eski futbol şube sorumlusu Metin Uçar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Kocaelispor Bilgi Yarışmasının finalinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Pandemi sürecinde bize en büyük mutluluğu yaşatan Kocaelisporumuzun şampiyonluğu oldu. Biz de bu şampiyonluğu, kimseyi riske atmadan pandemi kurallarına uygun olarak kutlayalım istedik. Bizim için Kocaelisporumuzun şampiyonluklarla dolu şanlı geçmişi çok önemli. O geçmişte emeği olan, katkısı bulunan, Kocaelispor ile yatıp kalkan değerli büyüklerimize sahip çıkmamız gerek. Biz de Kocaelispor aşkıyla yaptığımız bütün etkinliklerde önce geçmişimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. İsteğimiz; bu kente dışardan gelen veya bu kentte doğan herkesin Kocaelispor’a sahip çıkması” dedi.
Finalist yarışmacılara başarılar dileyen Başkan Hürriyet, “Arkadaşlarımız çok anlamlı, hafızlara tazeleyen, güzel başarılarımızı hatırlatan kıymetli sorular hazırladı. Eski futbolcularımızdan Engin Öztonga, Nuri Çolak ve Kaan Dobra ile eski teknik direktörümüz Engin Korukır eleme turlarına konuk olarak yarışmacılarımızın heyecanını paylaştılar. Kocaelisporumuzun şanlı geçmişini gelecek nesillere taşımak adına bu organizasyonda bizlere destek oldular. Biz de bir nebze de olsa Kocaelisporumuza sahip çıkabiliyorsak, katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize, ‘Ne Mutlu Kocaelisporluyum’ diyene diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
Final yarışması, Başkan Hürriyet’in yaptığı kura çekimiyle başladı. Kura çekimi sonrası 12 finalist 2’li gruplar halinde soruları bilmek için mücadele etti. Berkay Yıldızlı, Emrah Köse ve Adem Aladağ rakiplerini eleyerek adlarını son 3’e yazdırdı. Berkay Yıldızlı, heyecanın doruk noktasına çıktığı son eşleşmede rakiplerinden daha çok soruya doğru cevap vererek Kocaelispor Bilgi Yarışması’nın şampiyonu oldu. Yıldızlı, şampiyonluk kupasını Başkan Hürriyet ve Güvenç Kurtar’ın elinden aldı. Rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Berkay Yıldızlı, bin 966 liralık hediye çekinin sahibi oldu. Emrah Köse yarışmayı ikinci tamamlayarak bin lira, Adem Aladağ ise üçüncü olarak 500 liralık hediye çeki kazandı. Berkay Yıldızlı, Kocaelispor mağazasında geçerli olan bin 966 liralık hediye çeki ile alacağı Kocaelispor ürünlerini down sendromlu çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Yıldızlı’nın bu anlamlı hareketi, yarışmayı takip edenlerden takdir topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:56
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:16
Yatsı
21:50

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Elif Eczanesi
Derince
Şifa Eczanesi
Karamursel
Çınar Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.