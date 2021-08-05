Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, altyapısından 18 yaşındaki sol bek oyuncusu Denizalp Özdemir ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi son etap çalışmalarını tamamlamak üzere yarın teknik direktör Mustafa Reşit Akçay nezaretinde tesislerde toplanacağı bildirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz