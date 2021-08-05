YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

05.08.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, altyapısından 18 yaşındaki sol bek oyuncusu Denizalp Özdemir ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi son etap çalışmalarını tamamlamak üzere yarın teknik direktör Mustafa Reşit Akçay nezaretinde tesislerde toplanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecekİskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecek
PARTNEREşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!Eşine seslendi: Evimiz yanabilir ama üzülme!
Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyorKerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

İmsak
04:12
Sabah
05:54
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:19
Yatsı
21:54

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

İlim Eczanesi
Izmit
Anıtpark Eczanesi
Izmit
Aydınoğlu Eczanesi
Izmit
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Yaşam Eczanesi
Korfez
Hayal Eczanesi
Basiskele
Nurece Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.