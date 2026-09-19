Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kocaelispor ile Gaziantep FK, 19 Eylül 2026 günü saat 17:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Kocaelispor, Gaziantep FK'yi 19 Eylül 2026 tarihinde konuk ediyor. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak.
Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi.
Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi.
Kocaelispor son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve 9 puanla 6. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 5 maçta 8 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor ve hücumda 7 gol kaydetti.
Kocaelispor kadrosunda Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Aleksandar Jovanovic (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Tobias Gulliksen (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.
Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat) ve Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.
Massadio Haidara, Kocaelispor'un hücumunda önemli bir rol üstleniyor. Gaziantep FK'den Kacper Kozlowski, 2 golle takımın en üretken oyuncusu.
Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kocaelispor 1, Gaziantep FK 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Kocaelispor 3, Gaziantep FK 3 gol attı.