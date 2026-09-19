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Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Kocaelispor
2 - 0
MS
Gaziantep FK
Stadyum: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu Yayın: beIN Sports Hakem: Halil Umut Meler

Kocaelispor ile Gaziantep FK, 19 Eylül 2026 günü saat 17:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kocaelispor, Gaziantep FK'yi 19 Eylül 2026 tarihinde konuk ediyor. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak.

Lig Durumu

Kocaelispor

6. Trendyol Süper Lig
O
5
G
3
B
0
M
2
P
9
5
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+1
Averaj

Gaziantep FK

7. Trendyol Süper Lig
O
5
G
2
B
2
M
1
P
8
7
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Kocaelispor 5 / 4
Gaziantep FK 7 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Kocaelispor İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
2 / 0 / 0
Gol
3 – 0
Gaziantep FK Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
2 / 0 / 0
Gol
5 – 2

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi.

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Kocaelispor M G G G M

tüm kulvarlar

  • 13.09.2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 29.08.2026 Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 24.08.2026 Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G
  • 16.08.2026 İstanbul Başakşehir 2-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
Gaziantep FK B G M G B

tüm kulvarlar

  • 14.09.2026 Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 29.08.2026 Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 23.08.2026 Eyüpspor 0-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 15.08.2026 Gaziantep FK 1-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig B

Maç öncesi değerlendirme

Kocaelispor son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve 9 puanla 6. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 5 maçta 8 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor ve hücumda 7 gol kaydetti.

Eksik Oyuncular

Kocaelispor

3 eksik
Bruno Petkovic Sakat Uyluk Sakatlığı
Aleksandar Jovanovic Sakat Antrenman Eksikliği
Tobias Gulliksen Sakat Antrenman Eksikliği

Gaziantep FK

2 eksik
Nazım Sangare Sakat
Fuat Bavuk Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı

Kocaelispor kadrosunda Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Aleksandar Jovanovic (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Tobias Gulliksen (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat) ve Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Uğur Kaan Yıldız Uğur Kaan Yıldız Kocaelispor 0 Gol 1 Asist
Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 1 Asist
Massadio Haidara Massadio Haidara Kocaelispor 1 Gol 0 Asist
Metehan Altunbaş Metehan Altunbaş Kocaelispor 1 Gol 0 Asist
Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist
Halil Dervişoğlu Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist

Massadio Haidara, Kocaelispor'un hücumunda önemli bir rol üstleniyor. Gaziantep FK'den Kacper Kozlowski, 2 golle takımın en üretken oyuncusu.

İkili Rekabet
1 Kocaelispor
0 Beraberlik
2 Gaziantep FK
  • 15.02.2026 Kocaelispor 3-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig
  • 13.01.2026 Gaziantep FK 1-0 Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası
  • 14.09.2025 Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kocaelispor 1, Gaziantep FK 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Kocaelispor 3, Gaziantep FK 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Kocaelispor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

19 Eylül 2026'da.

Kocaelispor - Gaziantep FK maçı saat kaçta?

17:00'de.

Kocaelispor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta yayınlanacak.

Kocaelispor - Gaziantep FK maçında hangi oyuncular eksik?

Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Tobias Gulliksen, Nazım Sangare, Fuat Bavuk.

Kocaelispor ve Gaziantep FK'nın ligde kaç puanı var?

Kocaelispor'un 9, Gaziantep FK'nın ise 8 puanı bulunuyor.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Gaziantep FK
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