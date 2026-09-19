Kocaelispor - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Kocaelispor 2 - 0 MS Gaziantep FK

Kocaelispor ile Gaziantep FK, 19 Eylül 2026 günü saat 17:00 itibarıyla Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kocaelispor, Gaziantep FK'yi 19 Eylül 2026 tarihinde konuk ediyor. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak.

Lig Durumu Kocaelispor 6. Trendyol Süper Lig O 5 G 3 B 0 M 2 P 9 5 Attığı Gol 4 Yediği Gol +1 Averaj Gaziantep FK 7. Trendyol Süper Lig O 5 G 2 B 2 M 1 P 8 7 Attığı Gol 5 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Kocaelispor 5 / 4 Gaziantep FK 7 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı K Kocaelispor İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 2 / 0 / 0 Gol 3 – 0 GF Gaziantep FK Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 2 / 0 / 0 Gol 5 – 2

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi.

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Kocaelispor M G G G M tüm kulvarlar Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

İstanbul Başakşehir 2-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M Gaziantep FK B G M G B tüm kulvarlar Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 1-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig B

Maç öncesi değerlendirme

Kocaelispor son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve 9 puanla 6. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 5 maçta 8 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor ve hücumda 7 gol kaydetti.

Eksik Oyuncular Kocaelispor 3 eksik Bruno Petkovic Aleksandar Jovanovic Tobias Gulliksen Gaziantep FK 2 eksik Nazım Sangare Fuat Bavuk

Kocaelispor kadrosunda Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Aleksandar Jovanovic (Sakat - Antrenman Eksikliği) ve Tobias Gulliksen (Sakat - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat) ve Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Uğur Kaan Yıldız Kocaelispor 0 Gol 1 Asist Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 1 Asist Massadio Haidara Kocaelispor 1 Gol 0 Asist Metehan Altunbaş Kocaelispor 1 Gol 0 Asist Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist Halil Dervişoğlu Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist

Massadio Haidara, Kocaelispor'un hücumunda önemli bir rol üstleniyor. Gaziantep FK'den Kacper Kozlowski, 2 golle takımın en üretken oyuncusu.

İkili Rekabet 1 Kocaelispor 0 Beraberlik 2 Gaziantep FK Kocaelispor 3-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 1-0 Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası

Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kocaelispor 1, Gaziantep FK 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Kocaelispor 3, Gaziantep FK 3 gol attı.

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