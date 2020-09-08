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Kocaelispor, hazırlık maçında Çatalcaspor’u 2-1 mağlup etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.09.2020 21:51 | Son Güncelleme

1’lik skorla mağlup etti.TFF 2.

1’lik skorla mağlup etti.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kartepe’de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar bu kapsamda altıncı hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Çatalcaspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 26. dakikasında Yaser’in golüyle Kocaelispor öne geçti. Gol pozisyonunda belinden sakatlanan Yaser yerini Mervan’a bıraktı. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarı 55. dakikada Çatalcaspor beraberliği yakaladı. Yusuf, rakip fileleri havalandırarak müsabakada skoru 1-1’e taşıdı. Oyuna sonradan giren Eren’e yapılan müdahale sonrası penaltı kazanan Körfez ekibi, Cerem Talha ile farkı 2’ye çıkardı. Müsabaka Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Kocaelispor yarın Kırklarelispor ile Kartepe’de, 12 Eylül’de ise Yalovaspor ile Kocaeli Stadı’nda hazırlık maçı yapacak.

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