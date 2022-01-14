Kocaelispor, İbrahim Akanbi Rasheed ve Samed Ali Kaya'yla sözleşme imzaladı

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, İbrahim Akanbi Rasheed ve Samed Ali Kaya'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İbrahim Akanbi Rasheed ile 1,5+1 yıllık, Samed Ali Kaya ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
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