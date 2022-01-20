Kocaelispor, Kerem Can Akyüz'ü kadrosuna kattı

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kerem Can Akyüz ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kerem Can Akyüz'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Gençlerbirliği forması giyen savunma oyuncusunun, bugün yapılan açıklamayla takımdan ayrıldığını belirtilmişti.



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