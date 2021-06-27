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Kocaelispor, Portekizli stoper Diogo Coelho ile ön protokol imzaladı

27.06.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor, Portekizli stoper Diogo Coelho ile ön protokol imzaladı

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig takımı Kocaelispor, Portekiz 2. Ligi takımlarından UD Vilafranquense'nin Türk asıllı Portekiz stoperi Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak ile ön protokol imzaladı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper Diogo Coelho ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır.
Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, futbolcunun Türk statüsünde oynayacağı kaydedildi.

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