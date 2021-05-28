YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından

Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından

28.05.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor Antrenörü Turgay Karslı: "İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık ve TFF 1. Lig'e çıktık" - Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Bireysel hatalar sonrası gol yedik. Kırmızı kart da direncimizi düşürdü"

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un antrenörü Turgay Karslı, elde ettikleri sonuçtan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Uzun süreli yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından Sakaryaspor maçında takımın başında yer alan Mustafa Reşit Akçay, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmadı. Akçay'ın yerine basın toplantısında konuşan antrenör Turgay Karslı, "İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık ve TFF 1. Lig'e çıktık." dedi.

Normal sezonda bir lig mücadelesi verdiklerini ve play-off'ta turnuva tekniğinde maçlar yaptıklarını vurgulayan Karslı, "Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Oyuncuların günler öncesinden buna uygun oynamalarını istedik. Onları hazırlarken sorunlar yaşadık ama oyuncuların performansı üst seviyedeydi. Rakibe fırsat vermeyen, ikinci bölgede kalabalık kalan, eline geçen fırsatları da iyi değerlendiren bir Kocaelispor vardı." diye konuştu.

TFF 1. Lig'den sonra hedeflerinin Süper Lig olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Karslı, "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var. Bir üst ligde çok iyi takımlar var. Süper Lig'den gelen iki Ankara ekibi bulunuyor. Büyük yatırımlar yapmış Samsunspor ve Altınordu gibi kaliteli takımlar var. Alt ligden gelip bir sonraki sezon üst tarafa çıkmak zor olacak. Akıllıca yatırım yapan, doğru transferler politikası izleyen ve şansını iyi kullanan takımlar bunu başaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise erken yedikleri golün bütün planlarını bozduğunu belirterek, "Bireysel hatalar sonrası gol yedik. Kırmızı kart da direncimizi düşürdü. Karşılık veremedik. Yenildiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:28
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor forma satışında rekor hedefliyor

Trabzonspor forma satışında rekor hedefliyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.