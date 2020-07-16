Kocaelispor temalı bilgi yarışması devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Kocaelispor tarihi temalı bilgi yarışması devam ediyor. Yarışmanın ikinci gününde Kocaelispor’un unutulmaz kaptanı Nuri Çolak onur konuğu oldu.

İzmit Belediyesi’nin, Kocaelispor tarihinden sorular hazırlayarak oluşturduğu bilgi yarışması devam ediyor. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde gerçekleşen yarışmaya, uzun yıllar Kocaelispor formasını giyen Nuri Çolak onur

konuğu oldu. Çolak, Kocaelispor ile yaşadığı 2 Türkiye Kupası zaferi başta olmak üzere birçok anısını seyircilerle paylaşırken, yarışmacılardan Emre Sürek, Yusuf Aktürk ve Emrah Köse adlarını finale yazdırdı. Yarışmanın

bugünkü onur konuğu Kocaelispor tarihinin efsane ismi Kaan Dobra olacak.

Öte yandan, yol iyileştirme çalışmaları kapsamında parke taşı döşeme işlemlerine devam eden İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi’nde parke yol tamiri gerçekleştirdi. Kent genelinde yol onarım, bakım ve yenileme

çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak’ta parke yol tamiri gerçekleştirerek, kısa sürede 65 metrekarelik alanı vatandaşlar için daha güvenli hale getirdi.

