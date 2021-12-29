Kocaelispor, Tisdell ile yollarını ayırdı

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tisdell ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Tisdell'e verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.



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