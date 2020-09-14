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Kocaelispor U19 lige Büyükşehir spor tesislerinde hazırlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U19 ligi Elit B grubu 2020-2021 sezonu öncesi çalışmalarını yoğunlaştırarak Kocaelispor altyapısına kapılarını açtı.Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında yer alan Elit U19 ligi Elit B grubunda mücadele edecek olan Kocaelispor Lig hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi ve Doğal Çim Futbol Sahasında aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U19 ligi Elit B grubu 2020-2021 sezonu öncesi çalışmalarını yoğunlaştırarak Kocaelispor altyapısına kapılarını açtı.
Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında yer alan Elit U19 ligi Elit B grubunda mücadele edecek olan Kocaelispor Lig hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi ve Doğal Çim Futbol Sahasında aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kocaelispor Futbol Altyapı Teknik Yapılanma ve Scout Ekibi Lideri Zeki Kaya ile Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Ramis Soydaş’ın eşlik etmediği antrenmanları Kocaelispor’un geleceği olan çocuklar hırslarıyla göz dolduruyor.
Yıllardan beri Kocaeli’deki genetik yapının müthiş olduğunun altını çizen ve sadece futbol olmadığını, bütün meslek dallarından ve spor dallarından Kocaeli’nden çok başarılı işadamları, spor insanlarının çıkabileceğini vurgulayan Kocaelispor Futbol Altyapı Teknik Yapılanma ve Scout Ekibi Lideri Zeki Kaya, Kocaelispor için bunun ispat etmenin zamanı olduğunu söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın transferi açmasıyla Kocaelispor’u morgdan hayata döndürdüğüne değinen Kaya, “Özellikle altyapının Kocaelispor için gelecek için ne kadar değerli olduğunu ısrarla vurguladığı için Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizde bunu ispat etmek için mücadele edeceğiz” dedi.
Yürütülen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Kocaelispor Futbol Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Ramis Soydaş ise, “Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi’nde bize 10 günlük kamp yapma olanağı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve kulüp yönetimimize özellikle teşekkür ediyoruz. Bizler için son derece yararlı ve faydalı oldu. Hem çocuklarımızın bir arada olması hem de otellerde farklı farklı takımların da insanların da olmasıyla pandemi riskini ortdan kaldırmış olduk, bizler için çok önemliydi” diye konuştu.
Kocaelispor ailesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sanayi Mahallesi Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nde olmaktan mutlu olduğunun altını çizen alt yapı oyuncularından İsa Nalbant, “Takım arkadaşlarımızla bu kamp çok güzel geçiyor. Antrenmanlarımız gayet verimli geçiyor. Geçen sene bir başarı yakalamıştık. Üçüncülük, dördüncülük vardı. Bu sene inşallah Elit A ligine yükselmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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