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Kocaelispor U19 performans ölçümleri SPORTAM’da

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan SPORTAM’da yetenekli sporcuların, performans ölçümleri yapılmaya devam ediliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kenti Kocaeli’nin en önemli projelerinden biri olan Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM) yetenekli sporcuların, performans ölçümleri yapılmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan SPORTAM’da yetenekli sporcuların, performans ölçümleri yapılmaya devam ediliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kenti Kocaeli’nin en önemli projelerinden biri olan Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi (SPORTAM) yetenekli sporcuların, performans ölçümleri yapılmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında SPORTAM’ da alanında uzman antrenörler tarafından teknolojinin de yardımıyla, bu kez Kocaelispor U19 takımı sporcularının sezon öncesi performans ve yetenekleri ortaya çıkarılarak değerlendiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi koordinatörlüğündeki sportif yetenek ölçümü ve spora yönlendirme programı kapsamında ölçümler ücretsiz gerçekleştiriliyor. Ölçüm sonuçlarına göre sporcuların kabiliyetleri değerlendirilerek performansları doğrultusunda sahadaki çalışmalara yön vermesi hedefleniyor.
SPORTAM’daki testlerle sporcuların vücut gelişimleri tamamen kontrol altına alınabilirken özelikle küçük yaşlarda yapılan ölçümler sayesinde eksik ve fazlalıklar rahatlıkla gözlenebiliyor. Buna göre ölçüm testlerinde, skinfold yağ ölçümü, tanita, flamingo denge, esneklik, uzun atlama, el göz koordinasyonu, vücut uzunluk ölçümleri, boy kilo ölçümü, el kavrama kuvvet ölçümü, sırt bacak kuvvet ölçümü, dikey sıçrama ölçümü, 10 metre çeviklik, 30 metre sürat, dayanıklılık ölçümü, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği değerlendiriliyor.

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