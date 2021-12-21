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Kocaelispor, Yılmaz Özeren'le yollarını ayırdı

21.12.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor, Yılmaz Özeren'le yollarını ayırdı

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yılmaz Özeren'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Yılmaz'a verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilendi.

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