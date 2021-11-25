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Kocaelispor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı

25.11.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcu Bahattin Köse'nin kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bahattin Köse, yönetim kurulunun kararı ve teknik heyetin onayıyla kadro dışı bırakıldı.

Köse, bundan sonraki çalışmalarına A takımdan ayrı devam edecek.

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