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Kocaelispor’da Cerem Talha Dinçer gönderildi

25.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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2.Lig ekibi Kocaelispor’da yeni teknik ekibin talimatıyla Cerem Talha Dinçer ile yollar ayrıldı.

2.Lig ekibi Kocaelispor’da yeni teknik ekibin talimatıyla Cerem Talha Dinçer ile yollar ayrıldı. Kulüpte as başkan ve futbol şube sorumlusu Yunus Merttürk ise görevi bıraktı.
Transfer sürecinde oldukça hareketli günler geçiren 2. Lig ekibi Kocaelispor’da bir ayrılık daha yaşandı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın talimatı doğrultusunda, yeşil siyah formasıyla bu sezon biri kupada olmak üzere 3 golü bulunan 24 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Cerem Talha Dinçer’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Ayrılıkla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda Cerem Talha Dinçer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."
Öte yandan Kocaelispor’da ayrıca Teknik As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Yunus Merttürk’ün işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle görevini bıraktığını da duyurdu.

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