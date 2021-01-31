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Kocaelispor’da lider Manisa hazırlıkları sürüyor

31.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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2. Lig temsilcisi Kocaelispor, Çarşamba günü evinde ağırlayacağı lider Manisa FK hazırlıklarını tam sahada çift kale maçla sürdürdü.
2. Lig Beyaz Grup’un şampiyonluk parolasıyla mücadele eden takımlarından Kocaelispor’da ligin ikinci yarısı moralli başladı. Çarşamba günü konuk edeceği lider Manisa FK maçının hazırlıklarına galibiyet parolasıyla başlayan Yeşil-Siyahlılar, Körfez Brunga Tesisleri’nde tam saha maç ile hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, futbolcularla yakından ilgilendiği antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki grup halinde taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise tam sahada çift kale maç yapıldı.

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