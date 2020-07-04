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Kocaelisporlular bilgi yarışmasında buluşacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyonluk coşkusunu perçinlemek amacıyla Kocaelispor tarihiyle ilgili bilgi yarışması düzenleyecek.İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyonluğunun hemen ardından düzenleyeceği bilgi yarışmasında taraftarları bir araya getirecek.

Kocaelisporlular bilgi yarışmasında buluşacak

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyonluk coşkusunu perçinlemek amacıyla Kocaelispor tarihiyle ilgili bilgi yarışması düzenleyecek.
İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyonluğunun hemen ardından düzenleyeceği bilgi yarışmasında taraftarları bir araya getirecek. Kocaelispor’un tarihinden kesitlerin sorulacağı ve Kocaelispor camiasından çok özel isimlerin katılacağı program, Temmuz ayının ikinci haftası sosyal medya hesaplarından gösterime girecek. 1966 yılından günümüze kadar olan süre içinde takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar gibi birçok bilginin sorulacağı yarışmada, bugüne kadar forma giyen futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve başkanlar hakkında da sorular yer alacak. Yarışmaya, isteyen tüm Kocaelispor taraftarı katılabilecek. Yarışmaya katılanlara çeşitli hediyeler verilecek. 5 gün sürecek olan yarışmada, her günün birincilerinin yarışacağı özel final yarışması düzenlenecek. İzmit Cumhuriyet Parkı içinde bulunan amfi tiyatro alanında yüz yüze yapılacak ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak yarışma, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Kocaelispor camiasının yakından tanıdığı isimlerin jürilik yapacağı yarışmada 1 yarışmacıya en fazla 5 soru sorulacak.
Yarışmacılar her soruyu bildiğinde farklı hediyeler kazanacak. Büyük finali kazanan yarışmacıya da özel bir hediye verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin İzmit Belediyesi WhatsApp hattına Kocaelispor bilgi yarışmasına katılmak istediğini belirtip adını, soyadını ve telefon numarasını göndermesinin gerektiği belirtildi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şen Eczanesi
Cayirova
Derbent Eczanesi
Kartepe
Dilgül Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Hayal Eczanesi
Basiskele
Esentepe Eczanesi
Derince
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