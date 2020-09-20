Kocaelispor’un ilk maçı Belsa önünde canlı yayınalacak

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un yeni sezondaki ilk maçı olan Sarıyer müsabakasını, Belsa Hizmet Binası önündeki ekrandan canlı olarak yayınlayacak.

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un kendi evinde Covid-19 nedeniyle seyircisiz oynayacağı 2020-2021 sezonunun ilk maçını, hem Kocaelispor’u desteklemek hem de tribünlerden uzak kalacak olan taraftarlara karşılaşmanın heyecanını yaşatmak için led ekrandan naklen yayınlayacak. Maçın sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yayınlanacağına değinen İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Tribünde olamasak da ruhumuzla Kocaelispor’un yanındayız" diyerek her daim Kocaelispor’u desteklediğini belirtti.

20 Eylül Pazar günü saat 19.00’da belediye önündeki led ekranda seyircilere naklen yayınlayacak olan İzmit Belediyesi, tüm taraftarları ve sporseverleri maçı izlemeye bekliyor.

