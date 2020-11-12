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Kocaeli’ye 460 eser ve 1.1 Milyar TL’lik yatırım

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.11.2020 14:42 | Son Güncelleme

İzmit’te esnaflarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Son bir buçuk yılda kentimizde 460 eser kazandırırken 1.1 Milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyaset, esnaf, iş dünyası ve vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İzmit’te esnaflarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Son bir buçuk yılda kentimizde 460 eser kazandırırken 1.1 Milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyaset, esnaf, iş dünyası ve vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit yürüyüş yolu üzerindeki esnafları ziyaret ederek bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, “Son bir buçuk yılda kentimizde 460 eser yaptık ve 1.1 Milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik. 5.7 Milyar TL’lik 156 projemiz de devam ediyor. Kentimiz için toplamda 616 eser ve 6.8 Milyar TL’lik dev bir yatırım bütçesiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Vatandaşlardan gelen sorulara da cevap veren ve yakın ilgi gösteren Başkan Tahir Büyükakın, “Gebze, Darıca OSB Metro inşaatı başta olmak üzere Millet Bahçeleri gibi dev hizmetler hızla ilerliyor. Bu yatırım ve hizmetlerle, şehrimizin ışığı her geçen gün biraz daha parlıyor. Kocaeli, vatandaşımızın büyük desteğiyle küresel cazibe merkezine dönüşüyor” diye konuştu.
Her şey Kocaeli için vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Planladığımız 187 eserimizle yatırımlarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Kocaeli’miz için inandığımız yolda tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Bununla birlikte halkımızla olan bağımızda, gönüller almayı, gönüller yapmayı en büyük eserimiz sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

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