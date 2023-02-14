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Kocaeli’ye gelen yaralı depremzedeler hastanelerde tedavi görüyor

14.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, depremden yaralı olarak kurtulan ve Kocaeli’de tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti.

Kocaeli’ye gelen yaralı depremzedeler hastanelerde tedavi görüyor

Milletvekili Emine Zeybek, asrın felaketinin ardından depremin vurduğu illerden Adana ve Malatya’ya giderek, depremzedelere destek olmuştu. Bölgede gönüllü çalışmalara da katılan Zeybek, önceki gün Kocaeli’ye döndü ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti. Zeybek’e İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan da eşlik etti.

Yaşanan felaketin ardından Türkiye’nin tek yürek olduğunu belirten Zeybek, "Depremin hemen ardından milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bölgeye gittik. Burada depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve arama-kurtarma çalışması gerçekleştiren ekiplere destek olmaya çalıştık. Depremin ne kadar büyük bir etki oluşturduğunu orada görünce anlıyorsunuz. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremin ardından ülke olarak büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Deprem bölgesindeki görevimiz bittiğinde hemen ilimizde tedavi gören depremzedelerin yanlarına gittik. Onlar bizim emanetimiz. Yaşadıkları acıları hafifletmek birinci görevimiz. Her birinin hikayesi farklı olsa da yaşadığı acı ortak. Bu acıyı en derinden paylaşıyoruz. Çünkü hepimiz depremi yaşamış bir şehrin çocuklarıyız. Böyle bir dönemde dayanışmanın önemini çok iyi biliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

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