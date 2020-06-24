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Kocaeli’yi ıhlamur ağaçlarının kokusu bürüdü

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dikimi yapılan ıhlamur ağaçları, güzel kokusu ile şehrin havasını değiştiriyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde dikimi gerçekleştirilen yaklaşık 100 bin ıhlamur ağacı kente hem görsellik kazandırıyor hem de nefis kokusu ile vatandaşları mest ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dikimi yapılan ıhlamur ağaçları, güzel kokusu ile şehrin havasını değiştiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde dikimi gerçekleştirilen yaklaşık 100 bin ıhlamur ağacı kente hem görsellik kazandırıyor hem de nefis kokusu ile vatandaşları mest ediyor. Kocaelililer kentte enfes ıhlamur kokusu ile yürüyüş yapma zevkini yaşarken ağaçlara zarar vermeden ıhlamur toplayarak kışa hazırlık yapma imkanı da buluyor.
Yeşil alan miktarı olarak Türkiye’nin en önemli illerinden biri haline gelen Kocaeli’de, 2020 yılı itibari ile yaklaşık 100 bin adet de ıhlamur ağacı dikildi. Ihlamur ağaçları büyüyerek kentin havasını değiştirdi. Ihlamur kokusu ağaçların bulunduğu ve yakınındaki alanlara yayılırken vatandaşlar bu muhteşem koku eşliğinde sokaklarda, mesire alanlarında gezinti yapma şansı buluyor.
Öte yandan vatandaşlar ıhlamurları kış aylarında hastalıklardan korunmak için kentin birçok noktalarında toplama şansı da buluyor. Vatandaşlar tarafından bu aylarda ağaçlara zarar vermeden toplanan ıhlamurlar kurutularak kışa hazır hale getiriliyor.

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