YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kocaispir: "Aslolan milletimize hizmettir"

Kocaispir: "Aslolan milletimize hizmettir"

ADANA HABERLERİ  | 18.10.2020 13:14 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aslolan milletimize hizmettir.

Kocaispir: "Aslolan milletimize hizmettir"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aslolan milletimize hizmettir. Yüreğir’de misafirlerimiz ile birlikte 560 bin insanımıza hep beraber hizmet ediyoruz" dedi.
Küresel salgın nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde 39 merkez mahalle muhtarını Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde kahvaltıda ağırlayan Başkan Kocaispir ilçede devam projelerle ilgili muhtarları bilgilendirdi.
Hizmetlerin daha verimli sürdürülebilmesi için istişare kültürüne çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Kocaispir toplantıya katılan bütün muhtarları tek tek dinledi.
Toplantının açılışında konuşan Başkan Kocaispir, “Aslolan milletimize hizmettir. Yüreğir’de misafirlerimiz ile birlikte 560 bin insanımıza hep beraber hizmet ediyoruz. İlçemizde birlikte bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bir buçuk yılı geride bıraktık. Önümüzde 3 buçuk yıl var.
Bu süre uzun gibi görünse de yapacağımız hizmetler açısından aslında kısa bir süre. Günün sonunda bütün görevler bittiğinde alnımız ak, başımız dik dolaşabilmeliyiz. Her bir mahallemizin kendine has sorunları var. Bu sorunları biliyoruz. Bir program dahilinde ilerliyoruz. Söz verdiğimiz projelerimiz ile ilgili ciddi bir yol katettik. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız gelişen teknolojiyle birlikte yenilikleri çok yakından takip ederek Yüreğir için hak ettiğinin fazlasını yapmak” dedi.
Şehit Erkut Akbay, Sinanpaşa ve Köprülü mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, kent meydanı projesi, sokak sağlıklaştırma projeleri, gençlik merkezi, spor tesisleri, Ters Ev projesi, millet bahçesinde devam eden iyileştirme çalışmaları ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir muhtarlarla buluşma programlarına devam edeceklerini söyledi.

Kocaispir:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Adana Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:23
Sabah
06:42
Öğle
12:29
İkindi
15:35
Akşam
18:06
Yatsı
19:20

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Renin Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adana'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına kınama
Adana'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına kınama
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü
Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.