YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kocaispir: "Yüreğir’de yol sorunu kalmayacak"

Kocaispir: "Yüreğir’de yol sorunu kalmayacak"

ADANA HABERLERİ  | 26.05.2020 13:03 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede yol sorunu kalmayacağını söyledi.Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ‘Yüreğir İçin Düştük Yollara’ sloganıyla baharla birlikte başlattığı yol hamlesi kapsamında ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede yol sorunu kalmayacağını söyledi.
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ‘Yüreğir İçin Düştük Yollara’ sloganıyla baharla birlikte başlattığı yol hamlesi kapsamında ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan görev alanı sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, bir yanda da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor.
2 asfalt kaplama, 2 stabilize, 3 yama ve 1 parke onarım olmak üzere günlük 8 ekip Yüreğir’in yollarını yeniliyor. Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları yapan ekipler imarda yol olarak gözüken ancak kapalı olan yeni yolları da hizmete açıyor. Ayrıca hasat mevsimi olması nedeniyle oluşturulan iki ekip çiftçilerin tarlalarına ulaşımını kolaylaştırmak adına tesviye çalışması yapıyor.
Sazak ve ve Yenidoğan mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını denetleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir’in bir ucundan diğer ucuna, sorumluluk alanımız içinden bulunan her alan için hassas ve özenli çalışmalar uyguluyoruz ve uygulayacağız. Vatandaşlarımızın en kısa sürede daha yaşanabilir bir ilçeye kavuşmalarını hedefliyoruz. Baharla birlikte kapsamlı bir çalışma başlattık. Ekiplerimiz dört koldan sahada. Bu yaz oldukça yoğun bir çalışma yapacağız. İlçemizde yol sorunu kalmayacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:36
Sabah
05:16
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:55
Yatsı
21:28

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Aksa Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.