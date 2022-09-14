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Koçak'tan sonbahara özel renkli pırlanta koleksiyonu

14.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçak Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Koçak: - "Sonbaharın ruhunu en iyi şekilde ifade eden bu özel kreasyonumuzda, pırlanta yüzük, küpe, kolye ve bileklik seçeneklerini sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Koçak, sonbahara özel hazırladığı pırlanta koleksiyonunda zümrüt, safir ve yakut başta olmak üzere tasarımını yaptığı renkli pırlanta modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Koçak'tan yapılan açıklamaya göre, marka, oluşturduğu özel koleksiyon ile sonbahara hızlı bir başlangıç yaptı.

Klasik pırlantanın yanı sıra ürettiği renkli pırlanta modelleri ile de büyük beğeni toplayan Koçak, renkli pırlanta modellerini sonbahar kreasyonu farkıyla sergiliyor.

Pırlanta kolye, küpe, yüzük ve bileklik tasarımında köklü bir geçmişe sahip olan Koçak, ürettiği pırlanta mücevherler ile modaya yön veriyor. Hem günlük kullanımınız için hem de özel günlerinizde size eşlik edecek eşsiz pırlanta mücevherler modellerine sahip Koçak, dört mevsime özel pırlanta modellerini size sunuyor. Sonbahara özel renk paletinde başta zümrüt ve safir gibi klasik renklerin yanı sıra topaz, morganit ve ametist de tercih ediliyor.

- "Özel kreasyonumuz sonbaharın ruhunu ifade ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçak Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Koçak, Koçak'ın her yıl mevsime özel seçtiği pırlanta modellerinde bu yılın modası olan morganit, sitrin turmalin ve green ametist taşlarını öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sonbaharı yansıtan bu renk seçimi ile mücevher ve kıyafet uyumunu tam anlamıyla sağlamış bulunuyoruz. Sonbaharın ruhunu en iyi şekilde ifade eden bu özel kreasyonumuzda, pırlanta yüzük, küpe, kolye ve bileklik seçeneklerini sunuyoruz. Mevsim, giyim ve mücevheri bir araya getirerek oluşturduğumuz bu özel kreasyonla, alışılmışın dışında bir görünüm elde edilebilir. Sonbahara özel sunduğumuz pırlanta koleksiyonu, sadece bugünün modasını yansıtmakla kalmıyor, ayrıca tüm sonbahar ayları için modası geçmeyecek bir seçenek oluşturuyor."

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