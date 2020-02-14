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Kocaman gençlerle buluşmaya devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle onuncu buluşmasını Pireli Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptı.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, seçim vaatleri arasında da yer alan eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında onuncu okul ziyaretini Pirelli Anadolu Lisesi’ne yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle onuncu buluşmasını Pireli Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, seçim vaatleri arasında da yer alan eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında onuncu okul ziyaretini Pirelli Anadolu Lisesi’ne yaptı. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, öğrencilerle buluşması öncesinde Pirelli Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Güzeldal’ı makamında ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı. Okul kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kocaman “Buraya sizleri dinlemeye geldim. Sizlerle istişare etmek istiyorum. Birçok noktaya kendi açımızdan bakıyoruz. Sizlerin bakış açısını öğrenmek istiyorum. Belediye başkanı seçildim. Güzel eserler bırakmak yarınlarda iyi anılan insan olmak istiyorum” dedi.
Öğrencilere tecrübelerini aktaran Kocaman, “Benim sizlerden bir farkım bulunmuyor. Belediye başkanı seçilerek önemli bir göreve geldik. Başarılı olmak için herkesin düşüncesini ve bakış açısını anlamak gerekiyor. Bunun içinde sizlerle bir araya geldim. Gençlerimizin Kartepemiz’e bakış açılarını öğrenmek için geldim. Kartepemiz’in nereden nereye geldiğini biliyorum. Sevgili gençler, yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Çok çalışmalı, azmetmeli ve başarılı olmalısınız. Her birinizi iyi üniversitelerde görmek istiyoruz, güzel birer meslek sahibi olmanız ve ülkemizin geleceğini oluşturmanız yolunda hem bir belediye başkanı hem de bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağım” şeklinde konuştu.

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