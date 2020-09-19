Kocaman pazarda alışveriş yapıp alınan tedbirleri denetledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Sarımeşe Mahallesi’nde kurulan pazarda alışveriş yaparak korona virüs tedbirlerini denetledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, evinin sebze meyve alışveriş ihtiyaçları için Sarımeşe pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Başkan Kocaman, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri de denetledi. Alışveriş sırasında pazardaki esnafla da sohbet eden Kocaman, “Pazar alışverişi yapmayı çok seviyorum. Hem esnafımızın tatlı diliyle sohbet ediyor, hem de en tazesinden gıda ihtiyacımızı karşılıyorum. Esnaflarımıza bol, bereketli kazançlar diliyorum. Hemşehrilerimize yuvalarında huzur ve sağlık diliyorum. İnşallah virüsün bittiği günlere hep birlikte kavuşacağız” dedi.



