YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaman, pişmaniye üreticileri ile bir araya geldi

Kocaman, pişmaniye üreticileri ile bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 10 pişmaniye üreticisi tarafından ilçede kurulacak olan fabrikayı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.İzmit’in meşhur pişmaniyesini üreten 10 firma, pişmaniye üretimini artırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki satışlarını yükseltmek amacıyla bir araya geldi.

Kocaman, pişmaniye üreticileri ile bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 10 pişmaniye üreticisi tarafından ilçede kurulacak olan fabrikayı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
İzmit’in meşhur pişmaniyesini üreten 10 firma, pişmaniye üretimini artırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki satışlarını yükseltmek amacıyla bir araya geldi. Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi D-100 Karayolu kenarındaki 4 katlı bir binayı 10 yıl süreyle kiralayan pişmaniye firmaları, İzmit Pişmaniye Anonim Şirketi (İZPAŞ) adı altında birlikte üretim yaparak aylık 50 ton olan üretim kapasitesini 100 tona çıkarmayı hedefliyor. Baştan sona tadilata alınan 4 katlı pişmaniye fabrikasının önümüzdeki 2 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.
İZPAŞ yetkililerinden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kocaelimiz’in en önemli ve ülkemizce tanınan, coğrafi işaretli lezzeti olan pişmaniyemizin büyük bir bölümü artık Kartepemiz’de üretilecek. İlçemizde böyle bir tesisin yapılması için alınan karar bizleri memnun etmiştir. Yapılacak olan bu yatırımla ilçemizin ticari hayatına da çok önemli bir katkıdır. İstihdama önemli katkıları olacaktır. İlçemize değer katacaktır. Bu yeni ortaklığın hayırlı ve başarılı olmasını diliyor, üretici firmalarımıza ilçemizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.
Pişmaniye üreticilerinin kapasitelerini arttırarak yurt dışına açılmayı planladıklarını ifade eden Başkan Kocaman, “Pişmaniye kentimizin, coğrafi işareti bulunan önemli bir marka değeri. İç piyasa ve dış piyasada talebin artması, ihracatın büyümesi kentimiz ve ülkemiz açısından sevindirici bir gelişme olacaktır” diye konuştu.

Kocaman, pişmaniye üreticileri ile bir araya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya’da yerli tohuma önem
Malatya’da yerli tohuma önem
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Erdem Eczanesi
Derince
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Ege Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.